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Глава Минстроя принял участие в совещании по предупреждению последствий паводка в Тюменской области

Общество, 20:23 12 апреля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Совещание по предупреждению последствий паводка в регионе состоялось в Тюмени 12 апреля.

В нем приняли участие глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

На совещании речь шла о готовности гидротехнических сооружений и ходе работ по их укреплению, об организации работ по защите жилья, социально и стратегически значимых объектов, объектов ЖКХ.

Ирек Файзуллин отметил, что Тюменская область включилась в подготовку всех направлений, которые связаны с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций, с 5 апреля.

"Команда губернатора отрабатывает, поэтому вопросов в принципе нет. Но всегда какие-то неожиданности могут возникать. Поэтому обсудили все направления деятельности", – прокомментировал Файзуллин.

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# паводок , совещание

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