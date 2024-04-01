Историю до десяти поколений можно восстановить при опросах родственников

| Фото: з сообщества "Государственный архив Тюменской области" | Фото: з сообщества "Государственный архив Тюменской области"

Историю до десяти поколений можно восстановить при опросах родственников. При составлении генеалогического древа поможет и подробное анкетирование, и поход в архив.

"Существует несколько этапов, и в архив идут только на пятом из них – иначе велика вероятность, что на первом этапе можно получить отрицательный ответ. Ищущий человек очень расстраивается и перестает заниматься этим делом. На самом деле он просто немножко рано отправился в архив, – объяснила собственник музея тюменских историй Оксана Усманова.

Первый этап составления генеалогического древа – это этап опроса своих самых пожилых родственников. Важно не просто составить схему с десятью поколениями - именами, фамилиями и датами рождения, необходим контекст. Стоит понять, как и где жили предки, в каком сословии они находились, насколько они были бедны или богаты, какую одежду носили.

Следующий этап – анкетирование. Это целенаправленный опрос по пунктам по одному из двух вариантов анкеты – краткой и подробной.

Дальше, по словам Оксаны Усмановой, изучаются все имеющиеся в распоряжении документы – даже, казалось бы, самые незначительные, вроде окончания каких-нибудь курсов, не говоря уже про свидетельство о рождении, браке и смерти. А после этого стоит изучить открытые источники. После чего уже можно приступить к построению первичной генеалогической схеме, пишет "Тюменская область сегодня".