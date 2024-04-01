В Тобольском районе пять сел с риском подтопления

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Пять населенных пунктов Тобольского района могут быть подтоплены при неблагоприятном развитии паводка. ЭТо Ермаково, Медянки Русские и Татарские, Бизино, Ирек, сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ситуация находится под постоянным контролем, проводится мониторинг водных объектов.

"В районе деревни Хмелёвой вскрылся Тобол, сегодня пошел лёд. Ситуация на реке под контролем. В сельских поселениях продолжаем работать с населением", - подчеркнул глава района.

Он также призвал земляков руководствоваться только официальными данными по половодью, и изучить памятки.