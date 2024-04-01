  • 14 апреля 202414.04.2024воскресенье
  • USD93,4419
    EUR99,7264
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тобольском районе пять сел с риском подтопления

Общество, 14:11 14 апреля 2024

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Пять населенных пунктов Тобольского района могут быть подтоплены при неблагоприятном развитии паводка. ЭТо Ермаково, Медянки Русские и Татарские, Бизино, Ирек, сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ситуация находится под постоянным контролем, проводится мониторинг водных объектов.

"В районе деревни Хмелёвой вскрылся Тобол, сегодня пошел лёд. Ситуация на реке под контролем. В сельских поселениях продолжаем работать с населением", - подчеркнул глава района.

Он также призвал земляков руководствоваться только официальными данными по половодью, и изучить памятки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 14.04.2024Игрушки ручной работы, интерьерный декор и одежду для собак представили на "Солянка маркете" в Тюмени
15:24 14.04.2024Отборочный этап конкурса "Радуга" объединил более тысячи участников из 14 муниципалитетов
14:47 14.04.20249000 мешков с песком заготовили в Абатском районе для укрепления дамб
14:21 14.04.2024Няганьские волонтеры провели концерт в "Роднике" Тюменской области