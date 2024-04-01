В Тобольском районе пять сел с риском подтопления
Общество, 14:11 14 апреля 2024
| Фото: администрация Тобольского района
Пять населенных пунктов Тобольского района могут быть подтоплены при неблагоприятном развитии паводка. ЭТо Ермаково, Медянки Русские и Татарские, Бизино, Ирек, сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ситуация находится под постоянным контролем, проводится мониторинг водных объектов.
"В районе деревни Хмелёвой вскрылся Тобол, сегодня пошел лёд. Ситуация на реке под контролем. В сельских поселениях продолжаем работать с населением", - подчеркнул глава района.
Он также призвал земляков руководствоваться только официальными данными по половодью, и изучить памятки.