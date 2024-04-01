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Пьяный тюменец изображал пассажира при задержании

Происшествия, 14:32 14 апреля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный тюменец изображал пассажира в машине при задержании. Он пытался сбежать, а когда ему это не удалось, ругался и отказался от медосвидетельствования, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Задержали 22-летнего нарушителя во втором часу ночи по сообщению неравнодушного жителя Тюмени. Прибывшие на указанное место инспекторы обнаружили автомобилиста в припаркованной иномарке. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Несмотря на активное противодействие, водитель все-таки привлечён к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь и неповиновение законным требованиям дорожных полицейских.

Административные материалы рассмотрит суд.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

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