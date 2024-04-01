В районах Тюменской области провели встречи с жителями подтопляемых сел

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Встречи с жителями подтопляемых территорий провели главы районов Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Сегодня провел собрания граждан в деревнях Татарская, Лихачёва, Бокова, Лапина, подверженных угрозе затопления. Продолжаются работы по возведению временных дамб в селе Абатском. На федеральной трассе сотрудники МЧС занимаются сооружением водоналивной дамбы", - рассказал глава Абатского района Игорь Васильев.

Вопросы защиты укреплений обсудил с жителями ул. Седова глава города Ялуторовска Вячеслав Смелик.

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова беседовала с жителями села Гилево, где возможно подтопление части домовладений. Обстановка на реке стабильная. Обсудили вопросы эвакуации и обеспечения сохранности имущества: "Я благодарна всем жителям, которые готовы выполнять все предписания, связанные с режимом ЧС", - подчеркнула глава.

"Сегодня провели встречу с населением села Коркино. Обращаюсь ко всем жителям, проживающим в зоне вероятного подтопления. Прошу всех проявить сознательность и переехать к родственникам или в пункты временного размещения заблаговременно. Сейчас еще есть возможность заранее позаботиться о сохранности документов, имущества, сельскохозяйственных животных и, прежде всего, обеспечить безопасность своих близких", - призвал земляков глава Упоровского района Леонид Сауков.

В Маранском сельском поселении глава Ярковского района Евгений Золотухин осмотрел плавсредства, специалисты проверили спасательные жилеты. В Большом Краснояре определили паводкоопасные направления. В понедельник приедут бульдозеры для устройства земляного вала.

Отметим, что 14 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор лично проверил ход работ в муниципалитетах региона.