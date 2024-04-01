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В Тюменской области на реке Ишим взорвут лед

Губернатор, 22:13 14 апреля 2024

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

На реке Ишим 15 апреля взорвут лед. О принятом решении сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На реке Ишим ещё стоит лёд. Местами он даже не разрушился. Приняли решение начать взрывные работы. Для этого привлечём сапёров ТВВИКУ", - уточнил глава региона.

Первый пробный взрыв произойдет завтра в 8 часов утра. Потом работа продолжится в более частом режиме.

Безопасность будет обеспечена полицией. Александр Моор попросил жителей города и района отнестись с пониманием.

t.me/av_moor

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# Александр Моор , паводок , река Ишим

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