В Тюменской области на реке Ишим взорвут лед
Губернатор, 22:13 14 апреля 2024
| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора
На реке Ишим 15 апреля взорвут лед. О принятом решении сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"На реке Ишим ещё стоит лёд. Местами он даже не разрушился. Приняли решение начать взрывные работы. Для этого привлечём сапёров ТВВИКУ", - уточнил глава региона.
Первый пробный взрыв произойдет завтра в 8 часов утра. Потом работа продолжится в более частом режиме.
Безопасность будет обеспечена полицией. Александр Моор попросил жителей города и района отнестись с пониманием.
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