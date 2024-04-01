В Тюменской области на реке Ишим взорвут лед

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

На реке Ишим 15 апреля взорвут лед. О принятом решении сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На реке Ишим ещё стоит лёд. Местами он даже не разрушился. Приняли решение начать взрывные работы. Для этого привлечём сапёров ТВВИКУ", - уточнил глава региона.

Первый пробный взрыв произойдет завтра в 8 часов утра. Потом работа продолжится в более частом режиме.

Безопасность будет обеспечена полицией. Александр Моор попросил жителей города и района отнестись с пониманием.

t.me/av_moor