Тюменские агрономы советуют в апреле провести санитарную обрезку сада

Россельхозцентр Россельхозцентр

До распускания почек садовых деревьев специалисты рекомендуют провести санитарную обрезку сада и удалить высохшие, больные ветви и побеги, мертвую кору, а также мхи и лишайники.

Также по словам агронома филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурании Шарыгиной, необходимо осмотреть стволы деревьев, которыми могли полакомиться грызуны. "Увидели повреждения, запланируйте работы по восстановлению деревьев. Если грызуны основательно подпортили кору, и есть повреждения до самой древесины, обработайте противогрибковым препаратом или бордоской жидкостью. Дальше спасти положение поможет пластичная масса – паста РанНет, БлагоСад или Живица", - рекомендует Нурания Шарыгина.

С наступление плюсовой температуры воздуха в сад пожалуют насекомые, которые ранее прятались в укромных местах. Уничтожить их можно, смастерив и закрепив на деревьях ловчие пояса. Такие приспособления спасут от клещей, тли, муравьев, долгоносиков и других вредителей, после зимовки поднимающихся по кроне дерева.

Весной следует подкормить деревья азотом. "Можно использовать мочевину, аммиачную селитру (норма их внесения – 30-50 г. на 1 кв. м) или птичий помёт (150-200 г. на 1 кв.м). Перед процедурой прорыхлите приствольные круги, а после ее окончания замульчируйте торфом для того, чтобы замедлить испарение влаги", - советует агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурания Шарыгина.