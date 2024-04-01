Работа тюменского студента получила призовое место в конкурсе ВЦИОМ

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Третье место и премию им. В Петухова во всероссийском конкурсе исследовательских работ ВЦИОМ "Студент года – 2024" занял студент ТюмГУ направления "социология" Камиль Шакиров. Он представил работу "Социальное пространство неблагополучных районов (на примере первого и второго микрорайона Восточного административного округа города Тюмень)", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Мне больше хотелось ответить на вопрос – как выглядит социальное (не)благополучие во внешнем пространстве (через мемы и фотофиксацию района) и во внутреннем (через опрос), – говорит Камиль. – Этот район очень сильно привлек мое внимание, потому что о нем слагалось множество легенд в тюменских пабликах, чаще с самой отрицательной стороны (наркотики). Моей гипотезой было, что жители района очень сильно разобщены, друг с другом не общаются. В результате исследования это не подтвердилось, оказалось, у них очень крепкое сообщество, чем-то похоже на одну большую семью. Интересно, что те, кто имеет детей, чаще всего удовлетворены материальным положением и жизнью в целом, при том, что они больше обращают внимание на воровство, насилие, продажу наркотиков, распитие алкогольных напитков".

Студент признается, что победа в конкурсе – это лучший способ заявить о себе и сделать жизнь города чуть лучше: "Я обожаю наш любимый город, в котором хочется жить и развиваться".

Научным руководителем призера выступил доцент кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Максим Семёнов.

Отметим, участниками конкурса становятся студенты российских и зарубежных вузов 3-4 курсов бакалавриата и 1-2 магистратуры.