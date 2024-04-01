Незаконную рубку 15 деревьев выявили в Казанском районе с помощью квадрокоптера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Незаконную рубку 15 деревьев выявил в Казанском районе с помощью квадрокоптера лесничий "Тюменьлеса" Андрей Кисин. Заготовка велась вдоль трассы Казанское - Долматово - Сладково на протяжении около 3 км, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Всего незаконно срублено более 15 кубометров. Размер причинённого лесам ущерба составил более 48,8 тысячи рублей. Личность черного лесоруба пока не установлена. Акт о лесонарушении с материалами передан в межрайонный отдел департамента лесного комплекса Тюменской области для принятия мер.