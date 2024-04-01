Заблаговременно вывезти имущество при подготовке к паводку напоминают жителям Тюменской области

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Готовиться к заблаговременной эвакуации, вывозить имущество и домашних животных призвал жителей глава Абатского района Игорь Васильев.

"Подготовка к встрече большой воды продолжается. Дорожная служба приступила к работам по возведению дополнительного грунтового вала на дамбе "Северная" в селе Абатском", — отметил глава муниципалитета.

Вопросы эвакуации, хранения имущества и обеспечения мест для содержания домашних животных также обсудил с жителями глава Викуловского района Андрей Лотов. Он пригласил жителей присоединиться к подготовке мешков с песком. Работы начнутся 16 апреля в 9 часов в с. Викулово на улице Хлынова.

Встречу с жителями, проживающими в восточной части Ишима, провел глава города Федор Шишкин.

"Разработанная карта потенциально подтапливаемых территорий размещена во всех пабликах города. Всем, чьи домовладения попадают в эту зону, нужно готовиться к развитию худшего сценария. Системы экстренного реагирования приведены в готовность", — подчеркнул он.