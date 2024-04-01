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Карантин по бешенству животных отменили в двух районах Тюменской области

Общество, 17:45 16 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных отменили в с. Исетское Исетского района и д. Свистуха Голышмановского городского округа. Документы об этом подписал губернатор Тюменской области, сообщает региональное управление ветеринарии.

Отметим, что ограничительные меры были введены в населенных пунктах 14 февраля после того, как в исследованных пробах лисиц нашли вирус бешенства. На территориях провели мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов заболевания.

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# бешенство , ветеринария

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