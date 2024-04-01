Ишимцы поучаствуют в финале "Школы студенческой весны"

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Итоговое шоу "Школы студенческой весны", где наградят победителей разных направлений проекта, состоится во Дворце культуры в Ишиме 20 апреля. Зрители смогут принять участие в интерактивах и розыгрыше призов. На итоговом шоу участники пройдут музыкальные и танцевальные интерактивы, смогут получить призы от "Моей территории" - дипломы, мерч и подарки от партнеров, сообщает "Моя территория".

"Студенчество — это не только период обучения, но и шанс проявить свои творческие способности. И именно на проекте "Школа студенческой весны" ребята воспользовались им. В течение проекта студенты готовили самые яркие номера, находили интересный материал, создавали новые авторские работы, чтобы показать компетентным членам жюри. И, конечно, для самых лучших региональный этап — это счастливый билет на Всероссийскую студенческую весну", — сказала и.о. руководителя мультицентра "Моя территория" в Ишиме Елена Голеньдяева.

Отметим, в проекте приняли участие более 70 учащихся из университетов и колледжей Ишима. Студенты прошли образовательные интенсивы и мастер- классы с региональными экспертами по направлениям: "Театральное", "Танцевальное", "Медиа", "Музыкальное", "Арт" и "Видео".