  • 16 апреля 202416.04.2024вторник
  • USD93,5891
    EUR99,7934
  • В Тюмени 11..13 С 8 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Школьников Ишима переводят на дистанционное обучение с 17 апреля

Общество, 14:37 16 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимские школьники с 1 по 11 классы перейдут на дистанционное обучение с 17 апреля в связи с паводковой ситуацией.

Согласно приказу от 16 апреля 2024 №288-од обучение организуют с применением дистанционных образовательных технологий, сообщает администрация Ишима.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации жителей Казанского и Ишимского районов и Ишима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дистанционное обучение , паводок , эвакуация жителей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 16.04.2024В Абатском районе объявили сбор волонтеров для наполнения песком 40 тысяч мешков
14:37 16.04.2024Школьников Ишима переводят на дистанционное обучение с 17 апреля
14:26 16.04.2024Александр Моор и Владимир Якушев встретятся с жителями Ишима
14:15 16.04.2024В Тюмени объявили сбор гуманитарной помощи для обустройства жителей в ПВР