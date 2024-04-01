Школьников Ишима переводят на дистанционное обучение с 17 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимские школьники с 1 по 11 классы перейдут на дистанционное обучение с 17 апреля в связи с паводковой ситуацией.

Согласно приказу от 16 апреля 2024 №288-од обучение организуют с применением дистанционных образовательных технологий, сообщает администрация Ишима.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации жителей Казанского и Ишимского районов и Ишима.