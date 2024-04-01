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Александр Моор и Владимир Якушев встретятся с жителями Ишима

Общество, 14:26 16 апреля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор проведут личную встречу с жителями Ишима, которые проживают или имеют домовладения в районе гидротехнических сооружений "Керамик", "Ж/д мост - Очистные", "Восточный промузел".

Встреча пройдет во Дворце культуры по адресу: площадь Привокзальная, 17 в 19 часов, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

С перечнем адресов домов можно ознакомиться на официальных страницах администрации города в социальных сетях во ВКонтакте, в Одноклассниках и в Telegram.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , встреча , паводок

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