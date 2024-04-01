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Программу дополнительного образования "HR менеджмент" запускают в ТюмГУ

Общество, 10:45 17 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу дополнительного профессионального образования "HR менеджмент" запускает кафедра менеджмента и бизнеса ФЭИ ТюмГУ. Студенты разных направлений и практики могут получить востребованную профессию "специалист по управлению персоналом", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Действующие HR-руководители, консультанты и преподаватели поделятся своими знаниями и опытом, помогут получить актуальные навыки по направлениям: подбор и сопровождение персонала; администрирование HR-процессов; развитие персонала и управление талантами; HR-брендинг и организационная культур; HR-аналитика и аудит персонала; цифровая трансформация HR-процессов.

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# ТюмГУ , управление

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