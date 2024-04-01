Туркластеры в Тюменской области станут драйвером развития малого бизнеса

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Драйвером развития малого бизнеса станут туристические кластеры Тюменской области. Также повысится конкуренция среди участников рынка, действующие игроки начнут совершенствовать свой бизнес. Это в совокупности поспособствует новому витку развития туристической отрасли региона.

Об этом заявил директор департамента по взаимодействию с органами власти АО "Корпорация Туризм.РФ" Михаил Шелдунов по итогам конференции "Регион будущего. Туризм" в Тюмени 16 апреля.

"Это именно то, что сейчас требуется для Тюмени, для того, чтоб перезагрузиться. Областное правительство готово помогать, взаимодействовать в рамках созданной базы мер поддержки. Федеральные органы развития также готовы поддержать проекты. По ряду инвесторов у нас ведется взаимодействие. Мы с ними начнем скоро структурировать сделки", - уточнил руководитель департамента.

Вместе с тем он подчеркнул, что проекты по развитию туристических кластеров в долине реки Туры, у "Жемчужины Сибири" и в Тобольске, поспособствуют развитию инфраструктуры до столичного уровня.

"Тюменская область заявлена как столица термальных курортов. Но для того, чтобы быть столицей, прежде всего, необходимо обладать столичной инфраструктурой. Для этого необходим ряд базовых вещей – наличие земельных участков, помощь со стороны региона, наличие потенциального инвестора. Это все здесь есть. Мы знаем, что во многих из представленных проектов уже есть частный бизнес. Кроме местных инвесторов интерес проявляют и федеральные", - подчеркнул Михаил Шелдунов.

Директор дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова отметила, что Тюменская область вошла в топ-3 регионов с благоприятным инвестиционным климатом.

"Это говорит о том, что здесь умеют работать с предпринимателями и потребителями. Сегодняшний запрос, конечно же, на оздоровительный туризм и модели, которые развивают Тюменскую область. Их четыре - воздух, вода, врачи и впечатления. Этот рынок растет. Надо понимать, что в оздоровительный туризм идут сейчас семьи, в том числе, с детьми, расширяется целевая аудитория и здесь очень важно предоставить многообразие возможностей и для круглогодичного отдыха", - дала оценку Ольга Захарова.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский оценил качественные концепции развития курортов в регионе. "Я как инвестор, в том числе, рассматриваю проекты в Тюмени: мы готовы входить сюда, строить отели. В этих проектах очень важна роль государства и региона, для того, чтобы они состоялись. Поэтому если мы договоримся, пойдем вместе единой командой, то и проекты будут реализованы, и потенциал Тюменской области будет раскрыт", - акцентировал внимание Илья Уманский.

Отметим, что проекты дорожных карт по развитию трех кластеров - "Жемчужины Сибири", долины реки Туры и города Тобольска - представили экспертному сообществу в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 16 апреля.

Оксана Корнеенкова, Инна Пахомова