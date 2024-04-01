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Из ишимских социальных учреждений эвакуируют 394 постояльца

Общество, 18:49 16 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

90 постояльцев Ишимского геронтологического центра и 304 - Таловского интерната Ишимского района эвакуируют из-за угрозы подтопления 16 апреля. Для них организованы уход, питание и лекарственное обеспечение, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Департамент соцразвития Тюменской области несколько дней назад начал поэтапную заблаговременную эвакуацию. Пожилые люди и инвалиды в сопровождении персонала размещаются в домах-интернатах в других муниципальных образованиях, медицинских организациях и у родственников.

Уточнить информацию о местонахождении постояльцев соцучреждений можно по телефонам: Ишимский геронтологический центр — 8-952-677-77-84; Таловский психоневрологический интернат — 8-912-998-82-24.

Также родственники могут написать в личные сообщения департамента соцразвития Тюменской области ВКонтакте или в чат в Телеграме.

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# геронтологический центр , Ишимский район , паводок , эвакуация

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