Эвакуация жителей 14 населенных пунктов из-за угрозы затопления началась в Ишимском районе

администрация Ишима администрация Ишима

Эвакуация жителей 14 населенных пунктов из-за угрозы затопления началась в Ишимском районе, сообщает администрация района.

"Сегодня с 9 часов будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова", - отмечено в сообщении.

Жителей просят взять с собой документы, лекарства, вещи.

Сегодня срочная эвакуация проводится в 15 селах Казанского района и начинается в Упоровском районе.