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Эвакуация жителей 14 населенных пунктов из-за угрозы затопления началась в Ишимском районе

Общество, 09:50 17 апреля 2024

администрация Ишима

Эвакуация жителей 14 населенных пунктов из-за угрозы затопления началась в Ишимском районе, сообщает администрация района.

"Сегодня с 9 часов будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова", - отмечено в сообщении.

Жителей просят взять с собой документы, лекарства, вещи.

Сегодня срочная эвакуация проводится в 15 селах Казанского района и начинается в Упоровском районе.

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# Ишимский район , эвакуация

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