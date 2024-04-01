Две свалки уберут сотрудники лесного комплекса в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две свалки уберут сотрудники лесного комплекса в Тюменском районе. Субботник пройдет 19 апреля в лесном массиве у садоводческих товариществ "Целинное" и "Рассвет", сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

По предварительной оценке объем мусора на незаконных полигонах составляет почти 7 куб. м.

В департаменте призвали дачников и садоводов поддержать экологическую акцию на территории своих СНТ и населенных пунктов, граничащих с лесами.