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Тюменские депутаты: жители оценили практику инициативного бюджетирования

Политика, 11:29 17 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С итогами пяти лет реализации в Тюмени программы инициативного бюджетирования ознакомились депутаты городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 16 апреля.

Участие в первом голосовании, проходившем в 2020 году, приняли 6 тыс. 615 тюменцев. В 2024 году свои голоса за проекты отдали более 52 тыс. горожан, рассказал руководитель городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

"В прошлом году в администрацию был внесён 31 инициативный проект на общую сумму 38 миллионов рублей, на 12 проектов больше, чем годом ранее. Это, безусловно, говорит о востребованности механизма инициативного бюджетирования и растущей активности наших граждан", - отметил он.

Среди реализованных проектов - устройство площадки для выгула собак по ул. Строителей, также за счёт экономии бюджетных средств был реализован безопасный подход к воде на пруду Школьный по ул. Николая Фёдорова. С такой идеей выступила инициативная группа жителей.

Депутат Павел Девайкин предложил проводить для желающих подать заявку на образовательные мероприятия по заполнению документов и оформлению сметы проекта. Юрий Коновалов подчеркнул, что тюменцы успели оценить практику инициативного бюджетирования, а их проекты становятся качественнее.

"Чем больше мы общаемся с жителями, тем больше вариантов решения вопросов, которые они, так или иначе, ставят. И как раз инициативное проектирование - это один из механизмов решения вопросов", - подвёл итог работы председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты

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