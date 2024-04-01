Тюменский школьник предлагает использовать бактериофаги для борьбы с заболеваниями почек

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Бороться с вызывающим заболевания почек штаммом кишечной палочки, устойчивым почти ко всем известным антибиотикам, можно с помощью бактериофагов, выделенных им из сточных вод. Перспективное решение подготовил 11-классник лицея № 93 и медико-фармацевтической школы Тюменского медицинского университета Петр Кудрин.

Его доклад стал одним из лучших на Неделе молодежной науки. Выпускник готовит публикации для российских научных журналов, сообщает вуз.

"Бактериофаги - вирусы, заражающие бактериальные клетки, науке известны давно. Проблема в том, что для каждой бактерии нужно подбирать конкретный вирус. Я ищу способ быстрого и экономичного получения бактериофагов для использования в медицине", - пояснил Петр.

Идею использовать бактериофаги, выделенные для конкретного пациента из сточных вод и активные против уропатогенных штаммов кишечной палочки, ему предложил доцент кафедры биологии Тюменского медицинского университета Денис Трушников. Опыты были весьма эффективны, бактерии быстро погибали.

Исследование началось на базе Тюменского медицинского университета и продолжилось в московской лаборатории вирусов микроорганизмов ФИЦ Биотехнологии. В предстоящем учебном году школьник намерен вернуться в медицинский студент уже в качестве студента. Он планирует получать образование в институте материнства и детства.