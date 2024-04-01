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Кислородные концентраторы приобрели в ФАПы Вагайского района

Общество, 18:13 17 апреля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Кислородные концентраторы получат четыре ФАПа Вагайской больницы в селах Куларово и Шестовое, поселке Заречный и деревне Кобякской в канун открытия. Оборудование закуплено по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Прибор предназначен для пациентов с низкой сатурацией, нуждающихся в кислородотерапии, с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также они удобны в использовании и мобильны – пациент имеет возможность передвигаться.

"Ингаляции обогащенной кислородом смесью помогают укрепить защитные силы организма. Применение новых аппаратов позволит ускорить процесс выздоровления больных, обращающихся на ФАПы с заболеваниями лёгких", - отметила главная медицинская сестра Областной больницы № 9 Мария Трушникова.

Для оснащения пунктов в 2024 году уже приобретено 19 единиц оборудования и 21 единица мебели. ФАПы будут обеспечены современными фармацевтическими холодильниками, электрическими стерилизаторами, сухожаровыми шкафами, дефибрилляторами, а также одеялами с подогревом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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# Вагайский район , ФАПы

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