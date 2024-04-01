Тюменцам в Менделеевке помогут собрать домашнюю библиотеку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пространство развития "Лайфхаки: как собрать домашнюю библиотеку" откроется в читальном зале на первом этаже Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева во время "Библионочи" 20 апреля в 17 часов. Это новое направление акции, приуроченное к Году семьи.

"Это будут лучшие произведения литературы, не только художественные, но и книги по искусству, музыке и так далее. То есть это разносторонняя библиотека, которая фактически может стать основой для формирования кругозора любого читателя. Это даст старт новым проектам библиотеки", - рассказала директор ТОНБ Ольга Адамович во время пресс-конференции 17 апреля.

"Читаем всей семьей" – основная тема акции. Одна из задач библиотекарей – приобщение детей к чтению. Прививать вкус к чтению книг можно по-разному, это намерены продемонстрировать во время "Библионочи" сотрудники Менделеевки.

Более 60 активностей подготовили организаторы, все они рассчитаны на разные возрастные категории. Как заметила Ольга Адамович, знакомиться с произведениями литературы можно через музыкальные композиции, спектакли, "Громкие чтения".

Почетным гостем акции в ТОНБ станет писатель, директор международной премии "Золотой витязь", общественный деятель из Москвы Александр Орлов.

"Он привезет некоторые награды для нас, нашей библиотеке за вклад в продвижение литературного наследия, работу с источниками. Вручит во время акции. Встреча с ним пройдет на третьем этаже с 18 до 19 часов", - сообщила Ольга Адамович.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Библионочь" проходит более 10 лет, охватывает тысячи жителей. Тюменцы успевают побывать в разных библиотеках города, выбрать событие по душе. Меры безопасности на время проведения акции будут усилены.

Отметим, что "Библионочь" впервые в России проходит в предпоследнюю субботу апреля, а не так как было раньше - в День библиотек, 27 мая. По мнению организаторов, это время более благоприятное для массового посещения учреждений, привлечения большего внимания к чтению, знакомству с жизнью библиотек. Более 250 библиотек Тюменской области участвуют в акции.

Подробная программа ТОНБ представлена на сайте.

Анжела Лебедева