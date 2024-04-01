На двух участках трассы "Иртыш" в Тюменской области ограничили движение транзитных грузовиков

| Фото: скриншот видео Госавтоинспекции по Тюменской области | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции по Тюменской области

Движение грузовых автомобилей следующих транзитом в направлении Курганской области ограничено на двух участках федеральных дорог в Тюменской области. Это связано с паводковой ситуацией, сообщает Госавтоинспекция региона.

Запрещен въезд с трассы "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - подъезд к Ишиму - на участке с 479 по 584 км - в Бержюдском и Ишимском районах, а также закрыт участок Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - подъезд к Тюмени - с 99 по 189-й км - в Тюменском и Исетском районах.

Ограничение будет действовать до 20 часов 18 апреля.

Запрет не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, перевозящего в регион продовольственные товары.

Обеспечивать безопасность дорожного движения на указанных участках федеральных трасс будут дополнительные наряды ДПС.