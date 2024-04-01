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94 населенных пункта может затопить в Тюменской области во время паводка

Общество, 20:05 17 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

О вероятном осложнении паводковой ситуации в Тюменской области доложил глава МЧС Александр Куренков президенту РФ Владимиру Путину на совещании 17 апреля. По его данным, при сохранении текущих значений сбросов из водохранилищ возможен наихудший сценарий развития обстановки.

Вода в реках Ишим и Тобол может стремительно подняться до уровней опасных явлений. Прогнозируется затопление территорий жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тыс. человек.

"На сегодняшний день в регионе подтоплены остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги. В районах, подверженных риску подтопления, развернуты 77 пунктов временного размещения населения, а всего предусмотрены 402 пункта общей вместимостью более 85 тысяч человек", - сказал Александр Куренков.

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# Владимир Путин , ГУ МЧС России , паводок

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