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В Тюмени на опытные поля высадят 16 новых сортов картофеля

Общество, 16:01 20 апреля 2024

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Специалисты научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья готовят образцы картофеля для посадки на опытные поля. Ученые – селекционеры практически все работы выполняют собственноручно, сообщает Telegram-канал "Тюменский аграрий".

"В прошлом году министерство образования и науки РФ, в рамках проекта "Развитие молодежных лабораторий", выделило средства на ремонт помещений и приобретение оборудования, и сегодня мы рады видеть современные помещения и новейшую технику для работы", – отмечено в сообщении.

Здесь же селекционеры предлагают населению приобрести посадочный материал для собственных приусадебных участков. "Мы насчитали 16 сортов, три из которых собственной селекции и один диковинный – "На еду" - сообщает "Тюменский аграрий".

ФГБНУ "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья" занимается первичным семеноводством озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур, картофеля и многолетних трав. На агропромышленной выставке "Золотая осень" учреждение неоднократно было удостоено дипломов за создание новых сортов сельскохозяйственных культур.

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# ГАУ Северного Зауралья , картофель

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