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На 42 см вырос уровень воды в реке Ишим за восемь часов

Общество, 19:29 18 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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На 42 см – до 504 см вырос уровень воды в реке Ишим за восемь часов 18 апреля. Такие данные по городу Ишиму сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Вместе с тем, в с. Ильинке по гидропосту зафиксировано снижение на 8 см – до 887 см.

На реке Тобол в районе с. Коркино уровень воды повысился да 2 см и составляет 400 см, а в Упорово не изменился – как и утром 449 см.

Задать вопросы по паводку, работе ПВР, а также получить другую актуальную информацию жители Тюменской области могут по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Работает круглосуточно.

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