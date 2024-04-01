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Дежурство организуют в двух селах Ишимского района в ночь на 19 апреля

Губернатор, 19:12 18 апреля 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

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Дежурство организуют в с. Лариха и д. Воронина Ишимского района в ночь на 19 апреля. Эти населенные пункты первыми встретят большую воду.

"Сегодня с главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через два-три дня. Ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник работы еще продолжаются. Руководит на этом участке глава поселения Ольга Буторина. К укреплению насыпи активно привлекают волонтеров. Завтра должны закончить", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Отметим, что волонтеры со всего региона помогают также с укреплением насыпей и в Упоровском районе. Около 100 добровольцев заполняют мешки с песком.

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# Александр Моор , паводок

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