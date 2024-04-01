Полицейские патрулируют подтопляемые территории в Тюменской области круглосуточно

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

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Полицейские обеспечивают безопасность на подтопляемых территориях в Тюменской области круглосуточно. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Населенные пункты, из которых эвакуируют жителей из-за опасности затопления, патрулирует полиция. Склады, в которые жители перевезли имущество, также находятся под охраной правоохранительных органов", - уточняется в сообщении.

Работу силовых структур в период чрезвычайной ситуации обсудили в эфире программы "Вечерний хэштег" на телеканале "Тюменское время".

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