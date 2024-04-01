Владимир Якушев: главное - обеспечить безопасность людей во время паводка

| Фото: t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

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Главное - обеспечить безопасность людей во время паводка. Об этом заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в прямом эфире телеканала "Россия-24". Он рассказал о паводковой ситуации в Курганской и Тюменской областях.

После прохождения пика паводка в Курганской области полпред отправится в Тюменскую область.

"Там также ожидают большую воду, которая, по прогнозам, покажет исторический максимум. В зоне риска по подтоплению – населённые пункты, расположенные вдоль реки Ишим. Все штабы, которые созданы на уровне муниципалитетов и региона напряженно работают. Идет дополнительная отсыпка гидротехнических сооружений. Также идет огромная работа по оповещению населения. Жителей населенных пунктов, для которых как мы точно знаем есть угроза подтопления, призывают заранее эвакуироваться. Главнейшая ценность – это человеческие жизни, и мы должны сделать все, чтобы во время паводка не потерять ни одного человека", - уточнил полпред.

Зафиксирован заход воды в домовладения в восьми населённых пунктах. Затоплены 14 низководных моста и четыре участка автомобильных дорог.

Владимир Якушев обратил внимание, что регион уже переживал обильные паводки в 2016 и 2017 годах. У органов власти есть опыт и понимание, как действовать в период ожидания прихода воды.