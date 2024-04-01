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Мост на автодороге в Казанском районе у села Афонькино не пострадал от паводка

Общество, 20:11 18 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области фотография этого автомобильного моста 18 апреля 2024 года | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Александр Моор рассказал на федеральном канале о ходе паводка в Тюменской области

Мост через ручей Зимиха на автодороге Ильинка – Афонькино – Усово – Сладковов Казанском районе не пострадал от паводка. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Из-за подъёма уровня воды размыло дорожную насыпь на подъезде к мосту. Работы по её восстановлению будут оперативно выполнены после ухода воды.

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# Казанский район , паводок

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