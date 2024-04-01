Александр Моор рассказал на федеральном канале о ходе паводка в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Самая напряженная ситуация в Казанском районе. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире телеканала "Россия 24" 18 апреля.

"В самом населенном пункте Казанское, где буквально за два дня была увеличена дамба, выложена мешками. И сейчас как раз самый высокий уровень воды. С 5 апреля, как только получили информацию о том, что уровень паводка будет историческим, сразу же, заранее организовали превентивную эвакуацию, помогали тем людям, кому такая поддержка нужна", – подчеркнул губернатор.

В Ишиме большую воду ждут через три-пять дней. Продолжается укрепление и наращивание гидротехнических сооружений. Людей и техники хватает.

"Мы концентрируем наши усилия на тех муниципалитетах, которые первые будут встречать большую воду", – цитирует главу региона информационный центр правительства Тюменской области.