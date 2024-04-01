Около 100 добровольцев помогают укреплять дамбы в Упоровском районе

| Фото: ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

Добровольцы со всей Тюменской области помогают укреплять дамбы в Упоровском районе. Около 100 человек ежедневно в ДРСУ-3 заполняют мешки с песком, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В таких бригада трудятся жители Тюмени, Заводоуковского городского округа, сельских поселений района во главе с руководителями администраций, военные инженеры ТВВИКУ, старшеклассники упоровской и чернаковской школ, пенсионеры со своими внуками.

"Не успевают подвозить песок, ребята работают, можно сказать, на износ. Очень оперативно, продуманно, работа организованна очень хорошо", — прокомментировала одна из добровольцев.