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Из деревни Кошкарагай Ишимского района эвакуируют жителей

Губернатор, 21:51 18 апреля 2024

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

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Из деревни Кошкарагай Ишимского района эвакуируют жителей. Населенный пункт будет отрезан паводком от остальной территории. Здесь работает группировка областной противопожарной службы, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Как и везде, им помогают местные жители. Вокруг населенного пункта возвели насыпь, но река Ишим стремительно прибывает. За последние сутки уровень прибавился на метр", - уточнил глава региона.

Половина жителей деревни уже выехали. Остались еще 96 человек. В точке сбора постоянно дежурит автобус. Многие ждут до последнего, но эвакуироваться нужно обязательно, поскольку она окажется в воде как остров. До ближайшего населенного пункта придется добираться на лодке: "Поэтому разговариваем, предупреждаем об опасности", - сказал губернатор.

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# Александр Моор , Ишимский район , паводок , эвакуация жителей

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