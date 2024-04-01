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В девяти населенных пунктах Ишимского района укрепляют дамбы

Губернатор, 22:14 18 апреля 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Укрепление гидротехнических сооружений идет в девяти населенных пунктах Ишимского района. Готовность объектов и сел к приходу большой воды проинспектировал губернатор Тюменской области Александр Моор. О ходе подготовки к половодью он рассказал в своем телеграм-канале.

"Был в девяти населенных пунктах в пойме реки Ишим. Везде идет возведение и укрепление насыпей. Работает техника. Построенные относительно недавно дамбы приходится повышать для того, чтобы они могли защитить населённые пункты при максимальном уровне", - отметил глава региона.

По его оценке, работа идет очень активно, поскольку времени осталось совсем не много. Трудятся как специалисты, так и волонтеры, привлечена спецтехника. "Должны всё успеть", - резюмировал губернатор.

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# Александр Моор , паводок

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