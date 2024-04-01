В Тобольске утвердили концепции строительства новых гостиниц

t.me/mv_afanasev t.me/mv_afanasev

Концепции гостиниц, которые начнут строить в Тобольске инвесторы в 2024 г., утвердили на архитектурно-градостроительном совете. Гостиница в районе Аптекарского сада представляет комплекс из четырех зданий, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава города Максим Афанасьев.

"Одно из зданий - СПА с термальными водами, гармонично вписывается в архитектуру этого района. Благоустройство Красноармейской улицы по всей протяженности включено в проект. 120 мест, окончание строительства в 2026 году. Вторая гостиница на улице Хохрякова. Тоже на 120 мест, со СПА-центром, но уже с банным комплексом. Тут у нас тоже под реновацию попадает не самый ухоженный участок дороги с организацией парковок и озеленением. Архитектура соответствует стилю подгорных зданий", - рассказал он.

Первая гостиница напоминает Казенные винные склады, а вторая - Первую школу.

Мастер-план туристического каркаса - это гарантия для инвесторов успеха своих начинаний в Тобольске. Документ, разработанный совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР, позволяет просчитать все риски и принять правильное решение: где строить, на сколько мест, в какие сроки, что будет рядом, насколько удобна и развита инфраструктура, насколько комфортна городская среда.

"Первые результаты мы уже называли. Это "Межа" в Алемасово, "Миррос" в исторической части города. Это была первая реакция от наших, местных предпринимателей. Сейчас заходят крупные российские инвесторы. Объем инвестиций по двум гостиницам составляет почти три с половиной миллиарда рублей. Обе гостиницы - четыре звезды, реализуются при поддержке корпорации Туризм.РФ", - отметил Максим Афанасьев.

Напомним, глава Тобольска на конференции "Регион будущего. Туризм" в Тюмени презентовал Менделеев-парк, реализация проекта начнется в 2025 году.