В Тобольске создадут четыре центра впечатлений

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Четыре центра впечатлений создадут в Тобольске. Они станут одними из ярких магнитов города.

"Мы заявляем, что здесь место, откуда началась в свое время Сибирь. В чем проявляет себя Сибирь, как ее прочувствовать, проникнуться ей... Определили для себя разные по своему содержанию центры впечатлений", – сказал глава города Максим Афанасьев.

Первый будет создан на водонапорной башне на Красной площади. В настоящее время на объекте ведутся реставрационные работы. По словам главы города, появится первая смотровая площадка, с которой можно будет увидеть все окрестности Тобольска, в том числе и кремль.

Другие центры впечатлений откроют на территории реки Сибирь, где происходит разлом, и в границах реки Иртыш. Четвертый объект появится на Потчевашевском поле – месте исторических событий города.

Напомним, Максим Афанасьев презентовал мастер-план туристического каркаса города на конференции "Регион будущего. Туризм", которая состоялась 16 апреля.

Отдельное внимание было уделено брендированию. Бренд Тобольска - слоган "Тобольск – ключ к Сибири". Сделана перезагрузка портала города. Для всего предпринимательского сообщества на безвозмездной основе разрешают использовать брендированную историю.

Сувениров с использованием бренда и объектов городской среды, оформленных в соответствии с ним, с каждым годом становится больше.

Инна Пахомова