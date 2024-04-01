  • 23 апреля 202423.04.2024вторник
  • USD93,2519
    EUR99,3648
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени отметят татарский праздник "Карга боткасы"

Общество, 08:13 23 апреля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Татарский праздник "Карга боткасы" (грачиная каша) отметят в парке Пограничников 25 апреля. Считается, что в этот день на кончиках своих крыльев вороны приносят весну, поэтому их обязательно надо накормить, пишет администрация города.

Мероприятие пройдет в рамках общероссийского проекта "Марафон достижений". В программе: концертные номера, игры, конкурсы, угощения. Можно отведать каши и накормить птиц. Старт события запланирован на 12 часов.

Напомним, парк благоустроен в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", реализуемый по решению президента РФ. Сейчас проходит голосование за дизайн-проекты пяти общественных территорий. Отдать голос понравившемуся варианту благоустройства можно до 30 апреля включительно на платформе Минстроя РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# праздник , татары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:13 23.04.2024В Тюмени отметят татарский праздник "Карга боткасы"
22:47 22.04.2024Более 321 тысячи мешков подготовили в Ишиме для дополнительного укрепления дамб
20:40 22.04.2024Дежурство медиков организовали на переправе в селе Клепиково Ишимского района
20:37 22.04.2024На двух участках федеральных трасс в Тюменской области ограничили движение большегрузов