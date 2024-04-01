В Тюмени отметят татарский праздник "Карга боткасы"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Татарский праздник "Карга боткасы" (грачиная каша) отметят в парке Пограничников 25 апреля. Считается, что в этот день на кончиках своих крыльев вороны приносят весну, поэтому их обязательно надо накормить, пишет администрация города.

Мероприятие пройдет в рамках общероссийского проекта "Марафон достижений". В программе: концертные номера, игры, конкурсы, угощения. Можно отведать каши и накормить птиц. Старт события запланирован на 12 часов.

Напомним, парк благоустроен в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", реализуемый по решению президента РФ. Сейчас проходит голосование за дизайн-проекты пяти общественных территорий. Отдать голос понравившемуся варианту благоустройства можно до 30 апреля включительно на платформе Минстроя РФ.