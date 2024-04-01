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Сбер окажет поддержку пострадавшим от паводка в Тюменской области

Общество, 19:03 19 апреля 2024

ПАО Сбербанк | Фото: ПАО Сбербанк

В рамках действующей программы Сберапо поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате паводка в Тюменской области. При необходимости будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально.Также все клиенты, застрахованные в СберСтраховании и СберСтраховании жизни, пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке на основании минимального количества документов.

Подать заявление на реструктуризацию можно в любом офисе Сбера или через приложение Сбербанк Онлайн. В мобильном приложении на вкладке "Кредиты" нужно зайти в раздел "Оформить программу поддержки", затем выбрать пункт "Реструктуризация кредитов" и отметить причину обращения — "Режим чрезвычайной ситуации".

Для формирования обращения понадобятся:

• паспорт;

• документ, подтверждающий факт утраты имущества (выдают органы муниципальной власти), либо документ, подтверждающий факт получения единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС (формируется после обращения за получением выплаты через Госуслуги).

Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны).

Заявить о страховом случае можно в СберБанкОнлайн в разделе "Страхование" или в мобильном приложении "СберСтрахование". Клиенты СберСтрахования жизни могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе "Заявить о страховом случае". Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считаные минуты.

Консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8 800 200 8 200 и в любом офисе Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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erid: 2Vtzqwh51yS, ПАО Сбербанк

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