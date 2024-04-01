Тюменцев зовут поучаствовать в форуме уральской молодежи "Утро"

| Фото: группа форума УТРО во ВКонтакте | Фото: группа форума УТРО во ВКонтакте

Форум уральской молодежи "Утро" пройдет на площадке кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге с 22 по 28 июня. Подать заявку на событие можно до 28 апреля на платформе "Росмолодежь.События", пишет "КП-Тюмень".

В этом году форум объединит более тысячи участников от 16 до 35 лет из шести регионов Урала: работающую молодежь, студентов и школьников.

Основное направление события в 2024 году — популяризация рабочих профессий "Урал профессиональный". Команда от каждого региона подготовит свои кейсы по различным тематикам: Тюменская область — в области информационных и цифровых технологий, Челябинская область — металлургии, Свердловская — промышленности, Курганская — сельского хозяйства и экологии, ХМАО — нефтедобычи, а ЯНАО — газовой промышленности. В результате участники создадут социальную сеть для поиска работы и обмена опытом "Урал рабочий" и приложение "На Урале — работать" с экскурсиями на предприятия.

"На событии участники могут пообщаться с ведущими специалистами различных отраслей, узнать о трендах и новых технологиях, обсудить актуальные проблемы. "УТРО" становится местом вдохновения и мотивации для молодых людей Тюменской области, помогая им раскрыть свой потенциал, получить и поделиться ценным опытом с другими. Форум — возможность стать частью крупного образовательного и культурного проекта", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Также пройдут внеучебные мероприятия: мастерская по созданию музыки "Уральская ночь музыки или Свердловский Рок-клуб", литературная студия "Сказки Бажова", мастерская по огранке ювелирных изделий "Малахитовая шкатулка", мастер-классы по кулинарии, арту и рисованию "Стенография". Также участники посетят турнир по FIFA, вечерний просмотр фильмов и караоке на крыше.

На закрытии события выступит хедлайнер "Утра" певица Юлия Савичева — она исполнит известные хиты и новые композиции.