На участке дороги в Ишимском районе временно ограничили движение
Общество, 09:22 20 апреля 2024
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Движение транспорта ограничили из-за перелива воды через проезжую часть на участке со 2 по 3 км автодороги Ишим – Синицино в Ишимском районе. Безопасность обеспечивает наряд ДПС.
Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. Автоинспекторы информируют водителей об альтернативном маршруте движения по трассе Ишим - Маслянкий - Сладково.
Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области