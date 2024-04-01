На участке дороги в Ишимском районе временно ограничили движение

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Движение транспорта ограничили из-за перелива воды через проезжую часть на участке со 2 по 3 км автодороги Ишим – Синицино в Ишимском районе. Безопасность обеспечивает наряд ДПС.

Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. Автоинспекторы информируют водителей об альтернативном маршруте движения по трассе Ишим - Маслянкий - Сладково.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области