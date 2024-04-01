  • 20 апреля 202420.04.2024суббота
  • USD93,4409
    EUR99,5797
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На участке дороги в Ишимском районе временно ограничили движение

Общество, 09:22 20 апреля 2024

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Движение транспорта ограничили из-за перелива воды через проезжую часть на участке со 2 по 3 км автодороги Ишим – Синицино в Ишимском районе. Безопасность обеспечивает наряд ДПС.

Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. Автоинспекторы информируют водителей об альтернативном маршруте движения по трассе Ишим - Маслянкий - Сладково.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишимский район , ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:59 20.04.2024Заместитель генпрокурора России прибудет с рабочей поездкой в Тюменскую область
10:14 20.04.2024Пострадавшие от паводка жители Казанского района подают заявки на выплаты
10:03 20.04.2024В Тюменской области продлили прием заявок на участие в премии "Гордость нации"
09:42 20.04.2024Тюменцев зовут поучаствовать в форуме уральской молодежи "Утро"