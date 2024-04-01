В п. Плодопитомник возле Ишима направили дополнительную технику и спасателей

| Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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Дополнительную технику и спасателей из-за подтопления направили в поселок Плодопитомник, который находится возле Ишима. Также здесь делают новые насыпи, чтобы защитить дома, до которых не дошла вода.

"Жительницы поселка Нина Ильинична и Анна Федоровна с утра на ногах. Переживают, что вода быстро прибывает и дойдет до их домов. Рассказал, что река уже вышла на пойму и, скорее всего, рост будет, но не такой стремительный. Поговорил с жителями, успокоил. Все под контролем", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Группировка сил и средств на борьбу с паводком увеличена по личному распоряжению главы региона. Не остаются в стороне и добровольцы, они укладывают мешки с песком, чтобы не дать воде подтопить многоквартирные дома.

Как сообщает МЧС России, у поселка Плодопитомник, где прибывающая вода размыла временную земляную насыпь, спасли двух человек. Во время разведки спасатели на лодках эвакуировали из дома мужчину. Еще одному пожилому человеку помогли переместиться в личное плавсредство и добраться до безопасной зоны.

Также сотрудники ведомства совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц. Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь.