  • 20 апреля 202420.04.2024суббота
  • USD93,4409
    EUR99,5797
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В п. Плодопитомник возле Ишима направили дополнительную технику и спасателей

Общество, 16:15 20 апреля 2024

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Далее в сюжете 108 полицейских ежедневно патрулируют Ишимский район во время паводка

Дополнительную технику и спасателей из-за подтопления направили в поселок Плодопитомник, который находится возле Ишима. Также здесь делают новые насыпи, чтобы защитить дома, до которых не дошла вода.

"Жительницы поселка Нина Ильинична и Анна Федоровна с утра на ногах. Переживают, что вода быстро прибывает и дойдет до их домов. Рассказал, что река уже вышла на пойму и, скорее всего, рост будет, но не такой стремительный. Поговорил с жителями, успокоил. Все под контролем", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

﻿

Группировка сил и средств на борьбу с паводком увеличена по личному распоряжению главы региона. Не остаются в стороне и добровольцы, они укладывают мешки с песком, чтобы не дать воде подтопить многоквартирные дома.

Как сообщает МЧС России, у поселка Плодопитомник, где прибывающая вода размыла временную земляную насыпь, спасли двух человек. Во время разведки спасатели на лодках эвакуировали из дома мужчину. Еще одному пожилому человеку помогли переместиться в личное плавсредство и добраться до безопасной зоны.

Также сотрудники ведомства совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц. Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок , река Ишим

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:29 20.04.2024Более 60 активностей "Библионочи-2024" развернулись на всех четырех этажах Менделеевки
17:13 20.04.2024108 полицейских ежедневно патрулируют Ишимский район во время паводка
16:15 20.04.2024В п. Плодопитомник возле Ишима направили дополнительную технику и спасателей
16:01 20.04.2024В Тюмени на опытные поля высадят 16 новых сортов картофеля