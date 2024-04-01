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Заместитель генпрокурора РФ осмотрел гидротехнические сооружения в Тюменской области

Общество, 15:29 20 апреля 2024

Управление ГПРФ по УФО | Фото: Управление ГПРФ по УФО

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Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев работает в Тюменской области 20 апреля. Он лично осмотрел гидротехнические сооружения, посетил пункты временного размещения граждан, пообщался с эвакуированными жителями, сообщает управление ГПРФ по УФО.

Во время рабочих встреч с руководством региональной прокуратуры и территориальными прокурорами, правительства области, оперативных служб и иных ведомств обсуждены вопросы: эвакуации граждан с подтопленных территорий; размещение жителей в ПВР; обеспеченность пунктов временного размещения продуктами и лекарствами.

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Отдельно затронуты вопросы ценообразования на продукты питания первой необходимости, бутилированную воду и медикаменты. Проработаны механизмы введения временного моратория на начисление коммунальных и иных обязательных платежей для пострадавших граждан.

Сергей Зайцев обратил внимание на актуальность и важность работы по формированию списков жителей, пострадавших от чрезвычайной ситуации, оперативной выплаты им материальной помощи, сообщает управление ГПРФ по УФО.

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# Генпрокуратура , паводок , Сергей Зайцев

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