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108 полицейских ежедневно патрулируют Ишимский район во время паводка

Общество, 17:13 20 апреля 2024

полиция Тюменской области | Фото: полиция Тюменской области

Сотрудники полиции продолжают в круглосуточном режиме нести службу на территории Ишима и Ишимского района. Ежедневно задействуется 108 человек личного состава и 24 единицы техники, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские патрулируют улицы населенных пунктов, оказавшихся в зоне паводка и предпринимают необходимые меры, направленные на пресечение фактов хищения имущества и других противоправных деяний. Для этих целей также применяются квадракоптеры, которые позволяют производить мониторинг ситуации, в том числе в ночное время, для оперативного реагирования.

На месте развернут передвижной оперативный штаб. На его базе исходя из анализа обстановки осуществляется координация действий личного состава. Организовано взаимодействие с представителями органов власти и другими ведомствами.

полиция Тюменской области | Фото: полиция Тюменской области

Помимо этого, полицейские совместно с представителями администрации и других структур проводят обходы граждан, подробно информируют о том, где находятся ПВР и куда можно передать на ответственное хранение вещи. Также сотрудники правоохранительных органов оказывают жителям необходимую помощь в случае эвакуации.

Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения, в том числе в местах где проводятся отсыпные работы.

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# Ишимский район , паводок , полицейские

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