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Ишимцы могут сдать мебель и бытовую технику под охрану

Общество, 18:06 20 апреля 2024

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Ишимцы, чьим домам угрожает подтопление, могут сдать мебель и бытовую технику под охрану. Заявки принимаются ежедневно с 8 до 20 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Грузчики забирают имущество и доставляют на склады. Всего определено два места. Одно помещение площадью 500 кв. м уже заполнено. Вещи круглосуточно охраняют сотрудники Росгвардии.

"Дамба у нас недалеко, ее отсыпали, но перестраховаться надо", - отметил житель Ишима Александр Карпушев.

Места для хранения мебели и бытовой техники определены во всех муниципалитетах, где есть угроза подтопления.

Телефон горячей линии по вопросам паводка работает круглосуточно по номеру 122, кнопка 3.

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# Ишим , паводок

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