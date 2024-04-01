Уровень воды в реке Ишим превысил рекордные значения 2017 года

| Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Уровень воды в Ишиме превысил рекордные значения 2017 года. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см.

"Вниз по течению идёт гигантский объём воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим. Сейчас "голова" паводка подходит к населённому пункту. Это хорошо видно с высоты. Перед деревней пойма залита водой, ниже Ишим ещё в русле", - написал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Напомним, что семь лет назад уровень воды составлял 982 см.

В Ишиме продолжают наращивать дамбы. Специалисты ведомств, добровольцы, жители наполняют мешки песком, доставляют их к дамбам и укладывают.

"Сегодня работаем в черте города. Есть участки, где отметки могут не выдержать, укладываем мешки. Ребята добросовестно работают. Всем жителям Ишима, добровольцам хотел бы сказать спасибо. Они с утра до поздней ночи трудятся. Огромные слова благодарности нашему президенту, полномочному представителю президента в УФО Владимиру Якушеву, губернатору Тюменской области Александру Моору", - сказал глава Ишима Федор Шишкин.

Руководитель муниципалитета добавил, что несмотря побитый рекорд подъема воды, уровень еще не дошел до своего пика.