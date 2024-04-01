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Более 60 активностей "Библионочи-2024" развернулись на всех четырех этажах Менделеевки

Общество, 17:29 20 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60 активностей "Библионочи-2024" развернулись на всех четырех этажах Менделеевки. Гости собираются по одному, компаниями и семьями.

"Библионочь" открыла директор ТОНБ им. Менделеева Ольга Адамович. Она отметила, что вдвойне приятно встречать гостей в первый теплый и солнечный день весны.

"Библионочь для нас, с одной стороны, - это труд, с другой - праздник. Потому что мы трудимся для того, чтобы каждому из вас было комфортно, уютно и интересно. Я очень надеюсь, что в этом году сумеем вас удивить, потому что будем читать всей семьей", - сказала она.

В числе посетителей много детей. Уже в холле их встречают Матрешки из перформанса.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Активно собираются декламаторы на площадке семейных чтений, которые проходят весело и задорно. Они начнутся в 17 часов 30 минут. В 19 часов 30 минут состоится полюбившаяся встреча с Чебурашкой и целая программа со сказочным персонажем.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организаторы обещают, что гостей поразят световые спектакли и креативная пауза, показ мод, встреча с писателем из Москвы Александром Орловым. Всем без исключения понравятся квест-студия, глиттер-бар и, конечно же, викторины и игротеки.

Если поторопишься, еще успеешь, смотри программу.

Инна Кондрашкина

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# Библионочь , библиотека Менделеева , библиотеки

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