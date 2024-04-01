78 человек за день эвакуировали в Ишимском районе

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78 человек эвакуировали в Ишимском районе 20 апреля. Жителей готовы принять 14 пунктов временного размещения, сообщает администрация муниципалитета.

В населённых пунктах, находящихся в зоне подтопления, объявлена эвакуация жителей. Ежедневно продолжается оповещение о необходимости переехать в безопасное место. Всего эвакуации подлежит 3 тыс. 65 человек, 1 тыс. 30 ишимцев уже покинули опасные территории. В пунктах временного размещения находится 92 человека, к родственникам выехали 633 жителя.

Все населенные пункты, где проходит эвакуация, охраняют полицейские патрули.

Река Ишим продолжает разливаться. Только за последние два часа вода прибыла на 12 см. На 16 часов уровень реки составил 987 см.