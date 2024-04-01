300 добровольцев из Ишима укрепляют дамбу и помогают медикам в с. Абатское

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

300 добровольцев укрепляют дамбу, дежурят в ПВР и помогают медикам в с. Абатское. В их числе студенты техникумов и колледжей, которых перенаправили в село из Ишима для помощи жителям в предупреждении паводка.

Волонтеры настроены оптимистично и верят в свое дело, пишет информационный центр правительства региона.

"Многие мои однокурсники и знакомые сказали, что поедут. Добрые дела надо творить все-таки. Я понимаю, что помогаю таким же людям, как и я", - сказал один из добровольцев.

Еще 300 человек осталось помогать в Ишиме. Круглыми сутками порядка 600 человек увеличивали высоту преграды и 20 апреля завершили работу. Протяженность дамбы – 2 тыс. 700 м.

Напомним, что рядом с городом в п. Плодопитомник вода пробила насыпь и затопила дачные участки. При этом, дамба осталась цела.

"Сейчас сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители строят, по сути, "вторую линию обороны". Она защищает многоквартирные дома. Утром был в поселке, общался с местными жителями. Днем пришла информация – не хватает мешков. Поручил доставить дополнительные. Работа против стихии идет", - написал в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

По состоянию на 20 часов 20 апреля вода в реке Ишим поднялась до 1 тыс. 006 см.