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На участке автодороги Ишим – Маслянское ограничено движение

Происшествия, 09:12 21 апреля 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение транспорта ограничено с 8 по 46-й км автодороги Ишим – Маслянское 21 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ограничение введено в связи со вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий.На участке установлены временные дорожные знаки.

Водителям рекомендуют быть внимательнее и планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.

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# ограничение движения

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