На участке автодороги Ишим – Маслянское ограничено движение
Происшествия, 09:12 21 апреля 2024
| Фото: Главное управление строительства Тюменской области
Движение транспорта ограничено с 8 по 46-й км автодороги Ишим – Маслянское 21 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Ограничение введено в связи со вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий.На участке установлены временные дорожные знаки.
Водителям рекомендуют быть внимательнее и планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.